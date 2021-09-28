В Челнах на месте заброшенной школы посадят деревья

Здание старой школы в поселке Элеваторная Гора в Набережных Челнах снесут, а на участке посадят деревья, об этом сегодня заявил директор компании «Расстал» Сергей Рачков — ранее он приобрел этот участок на аукционе у исполкома города, сообщают «Челнинские известия».



«Этот участок примыкает к дому, где я живу, и мне бы не хотелось, чтобы там какая-та «пивнушка» появилась или что-то еще деструктивное. У нас улица тихая, спокойная», — аргументировал решение Рачков.

По его словам, здание давно пришло в негодность и полуразрушено, и восстановить его невозможно. Он сообщил, что посадкой деревьев, скорее всего, дело ограничится.

Школу построили в 1955 году. В последний учебный год 2018-2019 года здесь обучались 11 детей. Потом ее закрыли.

Маргарита Головатенко