Медведев — о сомнениях Запада в легитимности российских выборов: «Плевать на такие заявления»

Реагировать на сомнения Запада в легитимности российский выборов никак не нужно. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

— Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия — самостоятельная страна с государственным суверенитетом на всей ее территории и собственным законодательством. Поэтому, по мнению Медведева, кто бы что ни говорил, для нас это не имеет значения.

ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов, отметил он.

24 сентября ЦИК РФ признала выборы в Госдуму состоявшимися и огласила окончательные итоги выборов: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.



Татьяна Леухина