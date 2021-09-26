Правительство поддержит заявку РФС на проведение в России чемпионата мира по мини-футболу

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правительство в лице Министерства спорта РФ поддержит заявку РФС на проведение в России чемпионата мира по мини-футболу. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. Много объектов продолжает строиться и реконструироваться — их необходимо загружать и использовать в полной мере, — напомнил Чернышенко.

Вице-премьер уверен, что Россия сможет организовать чемпионат мира по мини-футболу на высоком уровне. Страна еще не принимала соревнование такого масштаба. Лишь в 2001 году в РФ состоялся чемпионат Европы по мини-футболу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чернышенко отметил, что Россия готова принимать «как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе», пишет ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил подумать о возможности проведения в стране еще одного чемпиона мира по футболу. Глава государства при этом отметил, что в 2018 году его провели в России на самом высоком уровне.

Татьяна Демина