«Газпром трансгаз Казань» потратит почти 5,5 млн рублей на изготовление календарей в 2022—2024 годах

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Газпром трансгаз Казань» объявил тендер на разработку дизайна и изготовление трех видов календарей в 2022—2024 годах. На эти цели компания готова выделить почти 5,5 млн рублей.

От подрядчика требуется провести полный цикл работ по разработке дизайна и изготовлению календарей. Срок оказания услуги — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Подрядчик должен сформировать творческую группу из не менее трех человек, в которую войдут редактор, литературный редактор и т. п, и дизайнерскую группу из не менее двух человек, следует из документации на портале госзакупок.

Планируется изготовить 2 400 настенных, 4 500 квартальных и 3 000 настольных календарей. Тираж продукции предназначен для распространения среди руководителей, партнеров и сотрудников компании.

Календари должны претендовать на роль достойного наглядного образца основных ценностей компании и на эмоциональном уровне передавать ощущение территориальных особенностей присутствия ее деятельности в Казани. Кроме того, продукция должна нести в себе идеологию эффективного подхода предприятия к вопросам партнерства.

Татьяна Демина