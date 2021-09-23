Мишустин сообщил о «первом шаге» к введению в России углеродного налога

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о «первом шаге» к введению в России карбоновому, углеродного налога. По его словам, это должно стимулировать отчественный бизнес к зеленным инвестициям.

Перед этим первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости учета углеродной повестки при построении в стране налоговой системы. Мишустин считает, что откладывать работу в этом направлении нельзя, так как она отражается на конкурентоспособности.

«В условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», - цитирует Мишустина ТАСС.

Сегодня правительство России и представители бизнеса достигли договоренностей по налоговым вопросам на ближайшие три года. В частности, согласован механизм повышения ставок по налогу на добычу полезных ископаемых с 2022 года.



Татьяна Демина