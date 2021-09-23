Ozon проводит конкурс — можно выиграть до 20 тысяч рублей на шопинг

Конкурс фотоохоты Ozon Safari проходит в instagram-аккаунте до 10 октября. Можно выиграть сертификаты на покупки в маркетплейсе и целые чемоданы с мерчем.



Что нужно делать

Для начала — выбрать команду, но можно не выбирать и участвовать за обе: «Хищные тачки» или «Домашние пункты». Участникам первой нужно фотографировать брендированные автомобили Ozon с изображением диких животных (их можно встретить на улицах городов-участников). Вторым — работы художников Ozon Ballon в пунктах выдачи заказов или плакаты с уникальными номерами в пунктах, где таких арт-работ еще нет.

Фотографии тачек и пунктов нужно публиковать в своих сторис, поставив хештег #ozonsafari и отметив аккаунт @ozon_brand, на который тоже нужно подписаться. Профиль при этом должен быть открытым.

За каждое фото участники получают по 10 баллов: чем их больше, тем выше шансы на победу. Свою позицию можно отслеживать в турнирной таблице.

Что можно получить

За первое место: большой чемодан мерча и 20 тысяч рублей на покупки в Ozon.

За второе место: средний чемодан мерча и 15 тысяч рублей на покупки в Ozon.

За третье место: маленький чемодан мерча и 10 тысяч рублей на покупки в Ozon.

В каждом городе-участнике будут свои призеры.

Кто может принять участие

В самой «фотоохоте» — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Уфы, Казани и Самары.

Остальные могут поучаствовать в розыгрыше фирменных призов от Ozon: для этого нужно ставить лайки под постами с розыгрышем призов и отмечать друзей и, конечно, быть подписанным на аккаунт Ozon Brand.

В аккаунте можно найти еще много интересного: истории про сам бренд, про команду и новые коллекции мерча.

24 октября Ozon подведет итоги и вручит призы всем победителям.

Возрастное ограничение — 16+

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