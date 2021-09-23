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На строительство Вознесенского тракта в Казани выделят еще 5,7 млрд

07:56, 23.09.2021
На строительство Вознесенского тракта в Казани выделят еще 5,7 млрд
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от Гвардейской до проспекта Победы из бюджета Татарстана выделят более 5,7млрд руб. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Согласно тендеру, в эту сумму включены работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов.

Заявки принимаются до 14 октября. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее на портале госзакупок появился тендер на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от Гвардейской до проспекта Победы. На эти цели выделят более 6,2 млрд рублей.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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