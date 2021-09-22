Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Крыму

Фото: Максим Платонов (архив)

Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Государственную Думу, проведенных с 17 по 19 сентября в Крыму. Там считаю, что это надо было сделать в 2014 году, когда полуостров вошел в состав РФ.

«Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он обратил внимание, у стран и без разрыва отношений практически нет. Идти на такой шаг на Украине считают неразумным, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

После выборов сразу несколько стран заявили, что не признают выборы в Госдуму, состоявшиеся в Крыму. Среди них Турция. Свою позицию Министерство иностранных дел страны объяснило тем, что по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины. Там считают присоединение Крыма к России незаконным.



Кроме того глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен признавать проведение выборов в Крыму. Он подчеркнул, что они по-прежнему поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Татьяна Демина