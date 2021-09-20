Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

Фото: Ринат Назметдинов

Турция отказывается признавать выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва в Крыму. Власти страны заявили, что для них они не имеют юридической силы.

Свою позицию Министерство иностранных дел Турции объяснило тем, что страна по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины. Там по-прежнему считают присоединение Крыма к России незаконным, пишет ТАСС.

Сегодня же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен признавать проведение выборов в Крыму. Он подчеркнул, что они по-прежнему поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.



Фото: Максим Платонов (архив)

По решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, проходили в стране в течение трех дней — с 17 сентября. По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября.



Татьяна Демина