Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
В четверг, 23 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов, на востоке республики до +18 градусов. В Казани ожидается от +12 до +14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +13..+17 градусов.
О том, что на этой неделе в Татарстане ожидается потепление, синоптики предупреждали в понедельник. По предварительной информации Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике ожидаются дожди и сильный ветер.
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