Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

В четверг, 23 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов, на востоке республики до +18 градусов. В Казани ожидается от +12 до +14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +13..+17 градусов.

О том, что на этой неделе в Татарстане ожидается потепление, синоптики предупреждали в понедельник. По предварительной информации Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике ожидаются дожди и сильный ветер.



Татьяна Демина