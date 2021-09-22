Внучка композитора Андрея Петрова выступит на открытии сезона Татарской филармонии

Фото: пресс-служба Татарской филармонии

23 сентября Татарская Государственная Филармония им. Г. Тукая открывает новый 84-й концертный сезон программой музыки советского кино — «Киношлягеры Андрея Петрова». Вместе с оркестром народных инструментов под управлением народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова выступят внучка знаменитого композитора, которому посвящен концерт, дважды обладательница национальной театральной премии «Золотая маска» Манана Гогитидзе и любимец татарстанской публики бас-баритон Альберт Жалилов.

— Готовя программу открытия сезона, мы обратились в Фонд Андрея Петрова. Совместно составили программу, а внучка Андрея Петрова Манана Готитизде уже сегодня приезжает в Казань, чтобы начать репетиции, как и Альберт Жалилов, который неоднократно выступал с нами. Кроме знакомых всем композиций — музыки и песен из фильмов «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Белый Бим — черное ухо», «Человек-амфибия», «Жестокий романс», зрители услышат много интересных историй из жизни композитора, о его сотрудничестве с Эльдаром Рязановым, например. Мы будем очень рады, если зал будет петь вместе с нами, — рассказал «Реальному времени» Анатолий Шутиков.

Фото: пресс-служба Татарской филармонии

Маэстро в этом году празднует свое 75-летие. Все четыре абонемента, которые он вместе с оркестром народных инструментов ведет в филармонии, будут отмечены яркими программами с приглашенными звездами. Один из абонементов — семейный — будет полностью посвящен 28-летней истории музыкального коллектива «народников» филармонии.

Анна Тарлецкая