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Исследование: в России подорожала шаурма

19:30, 21.09.2021
Исследование: в России подорожала шаурма
Фото: wikimedia.org

В России с начала года шаурма подорожала на 8%. Ее средняя цена составляет 166 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Эвотор», проанализировавшей чеки малого и среднего бизнеса.

В Москве шаурма дешевле (162 рубля), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля) и по стране в целом. При этом самую дорогую шаурму продают в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль). Самая дешевая шаурма — в Марий Эл (126 рублей).

Исследователи обратили внимание на то, что наименование «шаверма» использует только 16% точек в стране, при этом шаверма продается дороже (182 рубля), чем шаурма (162 рубля), передает ТАСС.

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