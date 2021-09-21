Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта Калинина за остановку стрельбы в Пермском вузе

Фото: Правительство России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.



«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», — сказал Фальков Калинину во время личной встречи.

После встречи министр добавил, что профессиональные действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать находящихся в здании людей, позволили избежать еще большей трагедии, сказано в сообщении в Telegram-аккаунте правительства.

Сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском университете.

Маргарита Головатенко