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В Татарстане на избирательных участках выявили двух человек с температурой

11:29, 19.09.2021
В Татарстане на избирательных участках выявили двух человек с температурой
Фото: pixabay.com

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что за два дня голосования в Татарстане было выявлено два человека с повышенной температурой.

Она отметила, что при входе на избирательные участки проводится обязательное измерение температуры. Если она повышенная, то в этих ситуациях рядом всегда есть отдельные помещения, в которых члены избирательной комиссии работают в медицинских халатах, средствах защиты.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день на избирательных участках в Татарстане более 600 человек сделали прививку от гриппа, а от коронавируса — порядка 1 000 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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