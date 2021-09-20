Новости общества

04:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вирусолог заявил, что люди, болеющие ОРВИ неуязвимы перед COVID-19

03:34, 20.09.2021
Вирусолог заявил, что люди, болеющие ОРВИ неуязвимы перед COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Люди, болеющие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

При этом он подчеркнул, что переболевший ОРВИ может заразиться COVID-19 позже. И при том, что организм будет ослаблен после первой болезни, течение COVID-19 может быть тяжелым, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года американские ученые заявляли, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также