Вирусолог заявил, что люди, болеющие ОРВИ неуязвимы перед COVID-19

Люди, болеющие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

При этом он подчеркнул, что переболевший ОРВИ может заразиться COVID-19 позже. И при том, что организм будет ослаблен после первой болезни, течение COVID-19 может быть тяжелым, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года американские ученые заявляли, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2.