В Казани больше не будут работать пункты вакцинации от COVID-19 возле станций метро

Фото: Максим Платонов

Пункты вакцинации от COVID-19 у станций казанского метрополитена прекратили свою работу. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Она отметила, что пункты вакцинации закрылись из-за погодных условий — стало прохладно. Также Патяшина рассказала, что в торговых центрах можно получить прививку.

Фото: Максим Платонов

В Казани с 9 сентября пункты вакцинации от COVID-19 приостановили свою работу. Сообщалось, что они откроются, если потеплеет.



Алексей Нечаев