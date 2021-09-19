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В Казани больше не будут работать пункты вакцинации от COVID-19 возле станций метро

09:29, 19.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани больше не будут работать пункты вакцинации от COVID-19 возле станций метро
Фото: Максим Платонов

Пункты вакцинации от COVID-19 у станций казанского метрополитена прекратили свою работу. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Она отметила, что пункты вакцинации закрылись из-за погодных условий — стало прохладно. Также Патяшина рассказала, что в торговых центрах можно получить прививку.

Фото: Максим Платонов

В Казани с 9 сентября пункты вакцинации от COVID-19 приостановили свою работу. Сообщалось, что они откроются, если потеплеет.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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