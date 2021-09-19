В Татарстане более 100 человек проголосовали в COVID-госпиталях

В Татарстане более 100 пациентов проголосовали в COVID-госпиталях республики. Голосование прошло в 38 больницах. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев:

— Все те наработки, которые мы продумали по голосованию в красных зонах в ковидных центрах, были реализованы. Все заявки от главврачей, которые были сделаны в ЦИК, выполнены.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Кондратьев отметил, что по данным Роспотребнадзора, за 3 дня не было выявлено нарушений.

В непосредственной близости от избирательных участков все 3 дня голосования работал 721 прививочный пункт.

