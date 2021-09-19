Эксперт КФУ о выборах в Татарстане: «Высокая явка — наша традиция»

В Татарстане большая активность на выборах была в первый день. Во второй день избирателей пришло чуть меньше и в третий день явка вновь была высокой. Об этом заявил ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

— Высокая явка — это наша традиция. Пугали, что по России она будет 30—40%, но Татарстан уверенно шел впереди, и думаю, что эта активность будет в цифрах тоже отражена.

Традиционно избиратели голосуют даже в федеральных программах не только за общую политику, но и за благополучие республики. Это, по мнению Большакова, влияет на явку.

Эксперт КФУ привел данные экзит-полов, согласно которым «Единая Россия» набирает 79—79,1%. По всем шести избирательным округам в Татарстане побеждают кандидаты от ЕР, набирая больше 50% голосов, сообщил Большаков.

КПРФ получит до 10%. У ЛДПР, согласно экзит-полу, может быть лишь 3,4%, у «Справедливой России» — 3,1%.

«Реальное время» ведет трансляцию выборов в Госдуму.