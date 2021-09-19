Политолог прокомментировал высокую явку в Татарстане

На связь с Единым информационным центром Татарстана вышел политолог Михаил Виноградов. Он прокомментировал высокую явку в РТ. На 12.00 она составила 65,5%.

Он отметил, что по меркам Москвы и Санкт-Петербурга это высокие цифры, но в среднем по стране ожидалось, что на выборы придут около 50% избирателей. Политолог подчеркнул, что в республике традиционно высокая явка.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, по мнению Виноградова, нельзя сказать, что это была самая интересная в российской истории избирательная кампания.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.