С утра на телефон горячей линии ЦИКа РТ поступило около 200 звонков
С утра на телефон горячей линии ЦИКа РТ поступило около 200 сообщений, заявил глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.
Он отметил, что избиратели задают разные вопросы. В ЦИКе понимают, что реагировать надо на любой звонок, и поэтому стараются отвечать всем, добавил Кондратьев. Во время прошлой избирательной кампании было порядка 250 звонков в единый день голосования, сказал он.
На горячую линию уполномоченного по правам человека, работающую с 9 сентября, поступило 70 звонков, все они технического характера, сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Так, граждане звонили, чтобы сообщить, что на участке члены УИК сидят без масок. На этот участок вышли через видео, этот факт не подтвердился.
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