Сабурская рассказала, по каким вопросам граждане обращались на горячую линию по правам человека в дни выборов
На горячую линию уполномоченного по правам человека, работающую с 9 сентября, поступило 70 звонков, все они технического характера, сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.
Так, граждане звонили, чтобы сообщить, что на участке члены УИК сидят без масок. На этот участок вышли через видео, этот факт не подтвердился. Еще один звонок был о том, что кабинки не имеют занавесок и нарушается тайна голосования. Это тоже не подтвердилось. В пятницу, как правило, люди звонили, чтобы узнать, как им найти свой участок.
«Безусловно, были вопросы, связанные со списками: сегодня, например, я свой список проверила — трагедия в моей семье была. И я спросила, соответствует ли список фактическому положению дел», — рассказала уполномоченный по правам человека в Татарстане.
На выборах в Государственную Думу сформирована дополнительная группа быстрого реагирования на сообщения об инцидентах. От граждан поступают отдельные звонки, по всем обращениям проводят оперативную тщательную проверку.
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