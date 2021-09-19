Председатель Совфеда ожидает существенного обновления состава Госдумы после выборов
Существенного обновления состава Государственной думы в результате выборов ожидает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
— Я смотрела списки партий, мне нравится, что будет существенное обновление состава Государственной думы. Это хорошо. Здесь тоже нужен баланс опыта и новых лиц с новыми взглядами. Уверена, что мы сумеем выстроить в интересах наших граждан, в интересах нашей страны и с этим составом Думы серьезное, конструктивное взаимодействие, — сказала она после голосования на своем избирательном участке.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
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