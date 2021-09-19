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В Адыгее возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней

12:56, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В Адыгее возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники следственного управления СК России по Адыгее возбудили уголовное дело после вброса бюллетеней на участке в Адыгее, сообщил глава избиркома по региону Нурбий Самогов на включении в ЦИК, пишет ТАСС.

В 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Кроме того, в ходе выборов подтвердились восемь случаев вбросов бюллетеней.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Алексей Нечаев
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