В Адыгее возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней

Сотрудники следственного управления СК России по Адыгее возбудили уголовное дело после вброса бюллетеней на участке в Адыгее, сообщил глава избиркома по региону Нурбий Самогов на включении в ЦИК, пишет ТАСС.

В 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Кроме того, в ходе выборов подтвердились восемь случаев вбросов бюллетеней.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Алексей Нечаев