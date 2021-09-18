ЦИК России признал недействительными шесть тысяч бюллетеней

В России в ходе выборов недействительными признали более шести тысяч избирательных бюллетеней. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Всего на избирательных участках недействительными признаны 6 203 избирательных бюллетеня, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Бюллетени аннулировали в Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Памфилова напомнила, что позиция ЦИК РФ принципиальна: малейшие сомнения трактуются в пользу того, чтобы признавать бюллетени недействительными.

Сегодня утром руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что по итогам первого дня голосования Мосгоризбирком уже аннулировал бюллетени из восьми переносных урн для надомного голосования.



Татьяна Леухина