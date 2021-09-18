В Москве в первый день голосования аннулировали бюллетени из восьми урн

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов по итогам первого дня голосования сообщил, что Мосгоризбирком уже аннулировал бюллетени из восьми переносных урн для надомного голосования, сообщает «РИА Новости».

Бюллетени из стационарных урн пока аннулированию не подвергались, так что переносные ящики для голосования Венедиктов назвал «слабым местом». Например, был случай, когда ящик развалился и бюллетени рассыпались. Всего в «проштрафившихся» урнах были аннулированы голоса 243 человек.



Фото: realnoevremya.ru

В России в первый день голосования на выборах в Госдуму общая явка по состоянию на 20.00 мск составила 16,85%. Об этом сообщалось в telegram-канале ЦИК России.



Алексей Нечаев