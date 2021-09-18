Глава ЦИК Татарстана о видеонаблюдении: «Камеры работают: со светом, без света»

Фото: Максим Платонов

Нареканий на работу видеосистем на избирательных участках за первые сутки, прошедшие с начала голосования, не поступило. На эту тему сегодня утром в ЦИКе прошло большое совещание с представителями Ростелекома. Андрей Кондратьев, приехав после этого совещания в Единый информационный центр, рассказал:

— У них (у Ростелекома — прим. ред.) огромная мониторинговая группа, которая следила за работой всех видеосистем, всех камер на участках. Мы заслушали большой отчет. По итогам отчета нареканий и сбоев в работе видеокамер, инцидентов начиная с 20.00 не выявлено, не отмечено, не определено, не увидел никто, и это подтверждено констатацией Ростелекома. В ЦИКе за этим тоже следила мониторинговая группа. Камеры работают: без света, со светом... Вся ситуация под контролем.

Напомним, в Татарстане камерами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены почти все избирательные участки, за исключением временных, открытых в СИЗО, больницах и т.д. На каждом участке стоят 2 камеры, видеофиксация круглосуточная все три дня голосования. Работают суммарно более 5 тысяч камер. Кроме того, в Татарстане работает Центр общественного наблюдения, куда ведется трансляция с установленных на избирательных участках камер. Работает видеостена с изображением трансляции. Запись с камер можно перемотать и поставить на паузу. Трансляция при этом будет продолжаться.

Людмила Губаева