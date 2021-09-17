Гендиректора телеканала «Татарстан 24» Андрея Кузьмина госпитализировали с COVID-19

Гендиректор телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин попал в больницу с COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Журналист госпитализирован в РКБ. Он находится в группе риска по заболеваниям сердца.

Кузьмин отметил, что болезнь переносит легко благодаря вакцинации «Спутником V». В больнице он уже успел взять интервью у врача.

Кузьмин возглавил телеканал «Татарстан 24» в январе текущего года.