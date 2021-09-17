В России общая явка на выборах в первый день составила 9,16%
В России в первый день голосования на выборах в Госдуму общая явка составила 9,16% на 16.00 по московскому времени. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Досрочно на выборах проголосовали около 225 тысяч избирателей в 36 регионах. За рубежом в 46 странах досрочно проголосовали 34 тыс. избирателей, пишет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму при помощи системы электронного голосования. Он сделал это из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым