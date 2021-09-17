В Челнах около жилых домов установят девять вышек

В Набережных Челнах объявили аукцион на право размещения опор двойного назначения около жилых домов, он запланирован на октябрь, сообщает Chelny.biz.



Объекты планируют вмонтировать около домов Сармановский тракт, 6, Низаметдинова, 18, Альметьевский тракт, 26, академика Королева, 1, переулок Энергетиков, 3, Николая Соболева, 2, а еще по проспекту Чулман, 133 и 100.

Фото: nabchelny.ru

Жители города возмущены и не хотят видеть вышки рядом с домами и социальными объектами. Так, недавно пользователи пожаловались на вышку, принадлежащую ООО «МИГ», около школы и детсада — рядом с жилым домом 28/03. В исполкоме прокомментировали, что вышку установили в связи с аукционом.

В августе жители села под Казанью выступили против вышки МТС у озера и детской площадки. Больше всего граждан возмутило то, что при выборе площадки для оборудования у сельчан не спрашивали их мнения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко