На станции метро «Площадь Тукая» в Казани вечером образовалась огромная очередь

Сегодня вечером в Казани на станции метро «Площадь Тукая» образовалась огромная очередь, фотографией поделились пользователи в социальных сетях.

На ней видно, что очередь протяженностью несколько метров выстроилась перед входом в метро.

В комментариях многие проблемы не увидели, однако некоторые отметили, что для Казани такие очереди в метро — ненормальны.

Сегодня в Казани ликвидировали очередь из мигрантов у здания УФМС.

Маргарита Головатенко