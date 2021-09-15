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На станции метро «Площадь Тукая» в Казани вечером образовалась огромная очередь

20:58, 15.09.2021
На станции метро «Площадь Тукая» в Казани вечером образовалась огромная очередь

Сегодня вечером в Казани на станции метро «Площадь Тукая» образовалась огромная очередь, фотографией поделились пользователи в социальных сетях.

На ней видно, что очередь протяженностью несколько метров выстроилась перед входом в метро.

В комментариях многие проблемы не увидели, однако некоторые отметили, что для Казани такие очереди в метро — ненормальны.

Сегодня в Казани ликвидировали очередь из мигрантов у здания УФМС.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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