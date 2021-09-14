«Ак Барс» поздравил экс-генменеджера клуба Рафика Якубова с днем рождения

«Ак Барс» поздравил бывшего генерального менеджера клуба Рафика Якубова с днем рождения. Хоккейному функционеру исполнилось сегодня 55 лет.

Поздравления опубликованы на официальном сайте казанского клуба. При этом в заметке нет ни единого упоминания о его менеджерской работе в «Ак Барсе», а сама информация не была продублирована в соцсетях «барсов».

«14 сентября свой день рождения отмечает Рафик Якубов, ему исполнилось 55 лет.

Будучи воспитанником казанского хоккея, большую часть своей игровой карьеры Рафик Хабибуллович посвятил «Ак Барсу». Именно он был капитаном «золотой» команды образца 1998 года.

«Ак Барс» поздравляет Рафика Якубова с 55-летием и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, ярких эмоций и семейного благополучия», — говорится в сообщении клуба.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Якубов работал в должности генменеджера казанской команды с 2017 года. За это время «Ак Барс» один раз выиграл Кубок Гагарина и однажды вышел в финал Восточной конференции.

Специалист был уволен со своего поста в конце мая нынешнего года из-за неудовлетворительной работы клуба в трансферный период.