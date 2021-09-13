Казань стала одним из самых популярных направлений для новогоднего путешествия

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань в последние годы стала одним из городов-лидеров по популярности у россиян для путешествия в Новый год, заявили эксперты в туристической сфере. В целом на сегодняшний день граждане пока не очень активно приобретают туры на январские праздники.

Среди направлений, которые выбирают туристы, популярностью пользуются сочинская Красная Поляна, туры по Золотому кольцу и поездки в Санкт-Петербург и Подмосковье. Сейчас ценник на новогодние путешествия в среднем составляет 28 тыс. рублей.

Эксперты в туристической отрасли отмечают, что в последние годы у россиян спал интерес к путешествиям на Новый год в Великий Устюг. Поездки на родину Деда Морозу стремительно дорожают, пишет «РИА Новости».

В августе эксперты сообщили, что Казань попала в список направлений для бюджетного отдыха в бархатный сезон. Средний чек на путешествие в этот период также уменьшится для Ейска, Судака, Калининграда, Соль-Илецка и Нового Афона в Абхазии.



Татьяна Демина