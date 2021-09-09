Слуцкер заявила, что перенос Спецолимпиады в Казани позволит 60 спортсменам принять в ней участие

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер прокомментировала перенос Спецолимпиады в Казани на 2023 год. По ее словам, у этого есть преимущество — это позволит принять участие в соревнованиях 60 спортсменам, которые не смогли бы посетить их при условии проведения Спецолимпиады в следующем году.

«Я хочу, чтобы Спецолимпиада прошла в полном объеме, и другие страны этого тоже хотят. Эти соревнования прошли бы с большими ограничениями, и 60 атлетов не приехали бы», — рассказала Слуцкер.

Она напомнила, что в конце лета совет директоров Специальной Олимпиады решил, что посетить соревнования смогут только вакцинированные от COVID-19 атлеты, тренеры и волонтеры. Некоторые спортсмены не могли выполнить это требование по разным причинам, из-за чего им пришлось бы пропустить мероприятие, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани, которые должны были состояться 22—28 января 2022 года, в связи с пандемией коронавируса перенесли на январь 2023 года. Решение принято совместно с правительством России и властями Татарстана после консультаций с ВОЗ, центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области.



Татьяна Демина