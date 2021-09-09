В Минпросвещения рассказали, как школы будут работать 17 сентября
Российские школы в которых возможно развести потоки школьников и голосующих будут работать 17 сентября. В учебных заведениях, где это сделать будет невозможно, пройдут внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
Он напомнил об акции «Вместе всей семьей», в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки, пишет «РИА Новости».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым