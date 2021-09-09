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Казанский «Синтез» сыграет первый матч нового сезона в это воскресенье

14:59, 09.09.2021
Казанский «Синтез» сыграет первый матч нового сезона в это воскресенье
Фото: instagram.com/realnoevremya.ru

В воскресенье, 12 сентября, и понедельник, 13 сентября, ватерполисты казанского «Синтеза» сыграют первые матчи нового спортивного сезона 2021—2022. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Синтез» в гостях у ЦОП «Москомспорт» проведет пятый тур чемпионата России. Перенос игр согласовали с Федерацией водного поло России из-за наложения графика национального чемпионата на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов LEN, в которой казанцы начнут свое выступление в конце сентября.

Матчи пройдут в Москве, начнутся в 20.00 и 12.30 соответственно.

В июне «Синтез» выиграл Кубок России.

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