Казанский «Синтез» сыграет первый матч нового сезона в это воскресенье

В воскресенье, 12 сентября, и понедельник, 13 сентября, ватерполисты казанского «Синтеза» сыграют первые матчи нового спортивного сезона 2021—2022. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Синтез» в гостях у ЦОП «Москомспорт» проведет пятый тур чемпионата России. Перенос игр согласовали с Федерацией водного поло России из-за наложения графика национального чемпионата на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов LEN, в которой казанцы начнут свое выступление в конце сентября.

Матчи пройдут в Москве, начнутся в 20.00 и 12.30 соответственно.



В июне «Синтез» выиграл Кубок России.