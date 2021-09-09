Октябрьский городок в Казани прирастет частной школой и новым паркингом

Фото: Гуландам Фатхуллина

Парковка вместит 1 330 машино-мест

Октябрьский городок в Казани могут дополнить новой школой и 12-этажной парковкой — такой проект сегодня опубликовала мэрия Казани. Площадь территории планировки, а именно корректируемая часть, составляет 24 677 кв. м.

Границами проекта планировки определены:

на северо-западе — территории существующего жилого дома №10 по проезду Ю. Ахметзянова и ГСК «Пилот»;

на северо-востоке — проезд Ю. Ахметзянова;

на юго-востоке — ул. Патриса Лумумбы;

на юго-западе — ГСК «Электрон-1».

Коммерческая школа на 106 мест по индивидуальному проекту расположится недалеко от ЖК «ART City» и многопрофильного лицея № 11 «Унбер». К ней собираются построить подъездные пути с остановочными карманами. Это будет первый этап строительства.

Рядом появится 12-этажная парковка №2 на 1 330 машино-мест, к которой тоже проложат подъездной путь, — это второй этап. На территории проектирования уже расположены действующий многоэтажный паркинг на 1 054 машино-места со складами и объектами автосервиса на первом этаже.

— Освоение территории предполагается после выполнения кадастровых работ и установления градостроительного регламента в соответствии с планируемым использованием, — отмечается в документе.

Общественные обсуждения по поводу проекта пройдут с 9 сентября по 14 октября.

Школу хотят открыть уже в этом году

Заявителем выступает ООО «Специализированный застройщик «СтройУслуги» — «дочка» ООО «Управляющая компания «СтоунХедж». В пресс-службе ООО «Управляющая компания «Унистрой», которое ведет там застройку, «Реальному времени» сообщили, что на земельном участке с кадастровым номером 16:50:050150:8879 планируется размещение общеобразовательной школы.

— Школа будет коммерческой. Открытие запланировано в четвертом квартале 2021 года, — сообщили там.

Пресс-служба отмечает, что строительство дома на данном участке не ведется.

Коммерческая школа на 106 мест по индивидуальному проекту расположится недалеко от ЖК «ART City». Фото: Гуландам Фатхуллина

Дарья Пинегина