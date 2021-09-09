Из-за жалобы был отменен тендер по завершению благоустройства первой и второй очереди набережной озера Кабан

Фото: @kabanlake

Из-за жалобы был отменено определение поставщика для завершения благоустройства первой и второй очереди набережной озера Кабан и обустройства сквера им. Толстого. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Жалобу подала неизвестная компания. ФАС по РТ выступила органом контроля в этой ситуации. Отмечается, что жалоба признана обоснованной. В пункте содержание жалобы на сайте прикреплен пустой файл.

Фото: kzn.ru

В августе сообщалось, что в Казани завершат благоустройство первой и второй очереди набережной озера Нижний Кабан и обустроят сквер им. Толстого. Общая сумма объявленного тендера составляла 291,6 млн рублей



Алексей Нечаев