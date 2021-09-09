Прокуратура начала проверку после жалоб на щели в оконных рамах в казанском детсаду

Прокуратура Казани вчера организовала проверку после жалоб в соцсетях на большие щели в оконных рамах в детском саду №42. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам пользователей, дети мерзнут и вынуждены спать в верхней одежде, часто болеют. Родители ребят рассказали, что уже неоднократно обращались по этому поводу, но получали «отписки». Кроме того, в этом детсаду из-за плохого обустройства детской площадки малыши получают травмы.



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Татьяна Леухина