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Прокуратура начала проверку после жалоб на щели в оконных рамах в казанском детсаду

10:05, 09.09.2021 1
Прокуратура начала проверку после жалоб на щели в оконных рамах в казанском детсаду
Фото: pixabay.com

Прокуратура Казани вчера организовала проверку после жалоб в соцсетях на большие щели в оконных рамах в детском саду №42. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам пользователей, дети мерзнут и вынуждены спать в верхней одежде, часто болеют. Родители ребят рассказали, что уже неоднократно обращались по этому поводу, но получали «отписки». Кроме того, в этом детсаду из-за плохого обустройства детской площадки малыши получают травмы.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов пообещали в ближайшее время поставить новые пластиковые окна.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:27
    Прокуратура Казани вчера организовала проверку после жалоб в соцсетях..." Вот интересно, а если бы не жалобы в соцсетях многочисленные чиновники из разных ведомств, особенно Минобра РТ, так и не заметили бы это безобразие?
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