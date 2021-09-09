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Казанцы пожаловались на щели в оконных рамах детсада №42

08:21, 09.09.2021 1
Казанцы пожаловались на щели в оконных рамах детсада №42
Фото: кадр видео

Казанцы в соцсетях пожаловались на большие щели в оконных рамах в детском саду №42. По словам пользователей, дети мерзнут и вынуждены спать в верхней одежде, часто болеют.

Родители воспитанников сообщили, что ранее уже писали жалобы, но «везде отписки». Плачевная ситуация и на детской площадке — из-за плохого обустройства территории дети получают травмы.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов прокомментировали ситуацию и пообещали в ближайшее время поставить новые пластиковые окна.

«Необходимость капитального ремонта и благоустройства территории будет учтена при составлении программы на ближайшие годы», — сообщили в пресс-службе администрации.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:49
    Администрация Вахитовского И Приволжского районов, в садике #13 тоже плохие окна и очень холодно. На родительском собрании в верхней одежде чуть не околели
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