Казанцы пожаловались на щели в оконных рамах детсада №42

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Казанцы в соцсетях пожаловались на большие щели в оконных рамах в детском саду №42. По словам пользователей, дети мерзнут и вынуждены спать в верхней одежде, часто болеют.



Родители воспитанников сообщили, что ранее уже писали жалобы, но «везде отписки». Плачевная ситуация и на детской площадке — из-за плохого обустройства территории дети получают травмы.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов прокомментировали ситуацию и пообещали в ближайшее время поставить новые пластиковые окна.



«Необходимость капитального ремонта и благоустройства территории будет учтена при составлении программы на ближайшие годы», — сообщили в пресс-службе администрации.

Маргарита Головатенко