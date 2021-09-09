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В Казани восстановили движение троллейбуса №1 спустя два часа после задержки

09:53, 09.09.2021
В Казани восстановили движение троллейбуса №1 спустя два часа после задержки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани восстановили движение троллейбуса №1, который остановился на улице Адоратского из-за обрыва провода. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Движение возобновилось в 9.37. Задержка составила 2 часа 20 минут.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Как ранее сообщало предприятие, троллейбус остановился в 7.17. Ожидалось, что на устранение неполадок потребуется 1 час 20 минут.

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