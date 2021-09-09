В Казани восстановили движение троллейбуса №1 спустя два часа после задержки

В Казани восстановили движение троллейбуса №1, который остановился на улице Адоратского из-за обрыва провода. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Движение возобновилось в 9.37. Задержка составила 2 часа 20 минут.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Как ранее сообщало предприятие, троллейбус остановился в 7.17. Ожидалось, что на устранение неполадок потребуется 1 час 20 минут.