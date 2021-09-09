В Казани на улице Адоратского оборвался провод — движение троллейбуса №1 приостановлено
В Казани приостановлено движение троллейбуса, следующего по маршруту №1, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Это связано с обрывом провода на улице Адоратского, 1а. Движение троллейбуса остановлено с 07.17, идут восстановительные работы.
Ожидается, что транспорт может возобновить работу через 1 час 20 минут.
Вчера в Казани восстановили движение трамваев после ДТП на подъеме с улицы Академика Арбузова к остановке «Улица Халитова». Днем там в трамвай въехал КАМАЗ. Задержка движения трамваев в результате аварии составила 2 часа 19 минут.
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