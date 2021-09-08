Актер Виктор Сухоруков эмоционально попросил господдержки для татарского фильма о малых народах России

Психологический триллер с этнической фактурой

Народный артист России Виктор Сухоруков неожиданно стал сегодня гостем Международного питчинга кинопроектов XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК), проходящего в столице Татарстана. Он посулил мировую славу татарстанскому кинематографу благодаря проекту Ильшата Рахимбая «Микулай», передает корреспондент «Реального времени».



В рамках Международного питчинга кинопроектов была представлена публичная презентация 15 кинопроектов (сценариев/сценарных заявок — синопсисов) перед экспертным советом. Призовой фонд победителя составляет 500 тысяч рублей, итоги будут подведены уже сегодня. Одним из участников питчинга стал проект «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая из Татарстана. Это будет совместная картина Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия). По словам Рахимбая, съемки психологического триллера с этнической фактурой начнутся уже завтра, так что некоторые актеры приехали в Татарстан. Среди них на питчинге присутствовали Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Кроме того, в картине будет сниматься Варвара Шмыкова и другие популярные артисты, а Тимур Бекмамбетов выступит в качестве художественного руководителя нового фильма.

В центре проекта — проблема исчезновения малых народов в период глобализации. Фильм «Микулай» основан на одноименной пьесе Мансура Гилязова. В центре повествования — последний житель заброшенной деревни по имени Микулай. Он окружил себя самодельными куклами, которые заменяют ему односельчан. Однажды в деревню приезжает чужак, который утверждает, что он сын Микулая. Это событие полностью переворачивает мир главного героя. Презентация фильма «Микулай» прошла на питчинге кинодебютов в Министерстве культуры РФ.

По словам Рахимбая, съемки психологического триллера с этнической фактурой начнутся уже завтра, так что некоторые актеры приехали в Татарстан. Фото АИР РТ

По словам Рахимбая, бюджет картины — около 20 млн рублей, половина из необходимой суммы уже собрана. Он подчеркнул, что это будет не «совсем чернушный, а стильный, красивый фильм».

— Мы хотим довести фильм до зрителя, фестивалей, на это нужны деньги, — сказал он.

«Дадите вы нам на мороженое или нет, мы эту историю все равно сделаем»

К членам отборочной комиссии эмоционально обратился Виктор Сухоруков. Он отметил, что согласился участвовать в работе над картиной «Микулай», потому что это очень кинематографическая история.

— Это кино, и литературный сценарий уже написан как киноискусство. Я человек консервативный, старинный, и для меня это словосочетание осталось очень важным, — признался актер. — Есть понятия «индустрия», «копродукция», «рынок» — пусть будут! Но я вдруг обнаружил в этой истории искусство, все человеческие взаимоотношения и качества в чистом земном виде.

Виктор Сухоруков отметил , что пришел на питчинг, чтобы получить финансовую поддержку для проекта, и позвал членов экспертной комиссии в союзники.

— Что такое 500 тысяч для киноиндустрии? И когда члены жюри задают вопрос, на что потратят эти деньги, да пусть потратят хоть на коробку с мороженым! Это неважно. Главное — что будет в результате. Но пока этого сказать никто не может. Начало всегда — зыбь, и финал никогда не известен, — эмоционально сказал он. В качестве примеров фильмов, которые неожиданно вызвали буквально взрыв интереса, Сухоруков назвал «Остров» Павла Лунгина и картины Алексея Балабанова. Он выразил надежду, что «Микулай» ждет именно такая судьба.

Виктор Сухоруков выразил надежду, что фильм «Микулай» в следующем году будет обязательно представлен на Казанском кинофестивале. Фото: Ринат Назметдинов

По словам Сухорукова, несмотря на новые технологии, компьютеризацию, хочется, чтобы кино было.

— Пусть рядом с «аттракционом» будет настоящее киноискусство. Я за киноискусство и призываю комиссию быть причастными к сочинению, может быть, киноискусства. Может не получиться, никто этого не знает. Я, Виктор Сухоруков, не спрашивая «сколько», иду за этим режиссером Рахимбаем, особенно за этой историей, за молодой, азартной, одержимой командой, — сказал он. — Мне очень хочется нырнуть в эту историю и там остаться на некоторое время, чтобы прийти на премьеру и сказать: это шедевр! Но это мы скажем только тогда, когда оно случится. Азартное желание для этого есть. Я от многих проектов отказался именно из-за этой истории.

Обращаясь к экспертам, Сухоруков пошутил: «Дадите вы нам на мороженое или нет, мы эту историю все равно сделаем. И она будет нашей общей победой».

По мнению актера, «Микулай» может стать толчком к зарождению самостоятельного татарского кинематографа и, возможно, принесет ему мировую славу.



— Так может случиться благодаря этой картине, которая чисто татарская, этническая, яркая, содержательная, и думаю, она будет интересна широкому кругу зрителей, — воскликнул он под бурные овации.

Виктор Сухоруков выразил надежду, что фильм «Микулай» в следующем году будет обязательно представлен на Казанском кинофестивале, пусть и вне конкурсной программы. «Этот фильм будет украшением очередного фестиваля. Я на это надеюсь и обязательно наемся чак-чаком», — признался актер.

Кристина Иванова