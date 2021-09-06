В Казань приедет автор проекта поддержки для онкобольных женщин «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова

В Казань приедет известная фотограф, автор проекта поддержки женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания, «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова. Об этом «Реальному времени» сообщили организаторы.

Фото: myphototherapy.ru

В воскресенье, 12 сентября, Павлова лично познакомится с героинями ее проекта из Татарстана и проведет фотосессию. Женщины, столкнувшиеся с раком, могут рассказать свою историю на сайте проекта мояфототерапия.рф. Затем Ольга проведет фотосессии с ними, и их портреты лягут в основу фотовыставки, которая пройдет в Москве в этом году.

Она работала с такими звездами, как Чулпан Хаматова, певица Максим, Инна Чурикова, Джон Малкович, Гвинет Пэлтроу, Патрисия Каас.

