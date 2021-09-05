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Казанский фестиваль мусульманского кино начнется с фильма об Айтматове

12:57, 05.09.2021
Казанский фестиваль мусульманского кино начнется с фильма об Айтматове
Фото: realnoevremya.ru

Казанский международный фестиваль мусульманского кино 5 сентября стартует с фильма Григория Нахапетова «Чингиз Айтматов — дни и века», сообщает «РИА Новости».

Всего в программу фестиваля вошли 50 фильмов из 45 стран. Картины распределяются по номинациях игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс.

На фестивале представлены параллельные программы, такие как «Ислам в России», «Казанские премьеры», «Транзит Москва — Казань», «Тюркский мир».

Фестиваль продлится до 10 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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