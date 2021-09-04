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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов

06:26, 04.09.2021

В субботу, 4 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +11...+16 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +14... +16 градусов.

Общество Татарстан

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