Татарстанцев предупредили о грозе, сильном ветре и дожде 3 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 3 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем по республике местами ожидаются гроза, сильный дождь и ветер порывами до 15—20 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Напомним, по прогнозу синоптиков, до 18 часов 2 сентября в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается гроза и сильный ветер. В республике порывы ветра могут достигать 17—22 м/с, в Казани — до 20 м/с. Локально возможен град.

Татьяна Демина