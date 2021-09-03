Татарстанцев предупредили о сильном ветре 4 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 4 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра днем и вечером по Татарстану, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать 16—21 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня днем по республике местами ожидаются гроза, сильный дождь и ветер порывами до 15—20 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Татьяна Демина