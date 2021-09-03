В Альметьевске появится новое общественное пространство

В Альметьевске в микрорайоне «Западные ворота» появится новое общественное пространство. Там собираются сделать праздничную зону с амфитеатром и сценой, сообщается в telegram-канале «Альметьевск».

Отмечается, что эскизы предоставлены архитектурной компанией Miriada Group.

Фото: t.me/novosti_almet/2371

Фото: t.me/novosti_almet/2371

В августе сообщалось, что в Казани завершат благоустройство первой и второй очередей набережной озера Нижний Кабан и обустроят сквер им. Толстого. На эти цели из бюджета республики выделят 179,4 и 64,6 млн рублей соответственно.



Алексей Нечаев