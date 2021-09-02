До суда дошло дело бывшего главы исполкома Тукаевского района

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшее время начнется суд над бывшим главой исполкома Тукаевского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Следственными органами РТ завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего экс-руководителя исполкома Тукаевского района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним в превышении полномочий обвиняется 54-летний директор ООО.

По данным следствия, в 2018 году у исполкома образовались долги перед ООО за выполненные работы. Для их погашения по предложению главы исполкома директор ООО дал указание изготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о производстве работ по благоустройству территории 17 сельских поселений района в виде обрезки и побелки деревьев. При этом они производились сотрудниками муниципальных учреждений безвозмездно. Подписав документы, он передал их руководителю исполкома. По указанию последнего их подписали руководители исполкомов сельских поселений. В дальнейшем на их основании директор общества с ограниченной ответственностью получил денежные средства на сумму более 1,6 млн рублей.

Также следствие установило, что в 2013 году бывший руководитель исполкома района, будучи управляющим дополнительного офиса филиала одного из банков в селе Муслюмово, незаконно снял обременение с залогового имущества стоимостью свыше 2,4 млн рублей по кредитному договору на сумму 20 млн рублей. В результате обязательства по кредитному договору исполнены не были, а залоговое имущество в виде зданий овчарника и зернохранилища было реализовано третьим лицам.

Новым руководителем исполнительного комитета Тукаевского района назначен Айрат Хабибуллин. Решение было принято на втором заседании Совета Тукаевского района в 2020 году.

Алексей Нечаев