В Татарстане до конца года переведут все социально значимые услуги в электронный вид
Татарстан до конца 2021 года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов в ходе лекции для студентов марафона «Новое Знание».
По его данным, в электронный вид необходимо перевести 40 услуг. Над этим сейчас работают татарстанские разработчики.
IT-разработки республики используют во многих регионах России, в том числе в Москве, передает «РИА Новости».
Также продолжается цифровизация органов власти республики. Особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению образовательных учреждений. В высших и средних специальных заведениях обучаются около 3 тысяч будущих IT-специалистов.
В понедельник кабмин Татарстана утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления РТ.
За год в республике 70 государственных и муниципальных услуг запустили в электронном формате.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым