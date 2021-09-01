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В Татарстане до конца года переведут все социально значимые услуги в электронный вид

21:20, 01.09.2021
В Татарстане до конца года переведут все социально значимые услуги в электронный вид
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан до конца 2021 года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов в ходе лекции для студентов марафона «Новое Знание».

По его данным, в электронный вид необходимо перевести 40 услуг. Над этим сейчас работают татарстанские разработчики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

IT-разработки республики используют во многих регионах России, в том числе в Москве, передает «РИА Новости».

Также продолжается цифровизация органов власти республики. Особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению образовательных учреждений. В высших и средних специальных заведениях обучаются около 3 тысяч будущих IT-специалистов.

В понедельник кабмин Татарстана утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления РТ.

За год в республике 70 государственных и муниципальных услуг запустили в электронном формате.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВласть Татарстан
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